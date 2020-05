Mentre la fine del «tunnel» di questa crisi sanitaria scatenata dal coronavirus sembra avvicinarsi, una cosa è certa: il sapone, in futuro, sarà a lungo il protagonista dei nostri pensieri, oltre che il nostro migliore alleato nella lotta alle malattie. In fin dei conti è anche merito di questa «invenzione»—risalente a migliaia di anni fa—se la pandemia è arrivata a perdere potenza: le autorità continuano a insistere sull’importanza di lavarsi le mani e di mantenere la distanza sociale, le misure più efficaci contro la diffusione della COVID-19.

Soda caustica, grasso oppure olio e acqua. Sono questi i tre ingredienti fondamentali che permettono la creazione (ma queste sostanze, che permettono di formare il sapone, poi sono trasformate dalla reazione chimica) di questo prodotto di importanza vitale per la salute. Non ci sono marchi, colori o profumi che tengano: l’efficacia è sempre garantita, anche se la confezione non riporta l’indicazione «antibatterico» o «disinfettante».

Ma com’è possibile che un componente della vita quotidiana, che l’umanità usa da così tanto tempo, possa essere decisivo nel trattare una pandemia del 21° secolo?

La risposta si nasconde a livello molecolare. Le molecole di sapone hanno due estremità. Una ama l’acqua, l’altra i lipidi, come olio e grassi. Il nome scientifico per le molecole come queste è «anfifiliche». Significa che sono «idrofile» (attirano l’acqua) e «lipofile» (attirano il grasso).

«Tutte queste molecole di sapone si dispongono per formare una sorta di ‘sferetta’ che si chiama micella», spiega Manuela Varini, docente di biologia e presidente della Società ticinese di scienze naturali (guarda anche il video in allegato). «Questa tende ad aprirsi in presenza di grassi che possono essere inglobati all’interno, dove ci sono tutte le parti che attirano il grasso, mentre fuori rimane tutta la parte che è attirata dall’acqua».

Loading the player... GUARDA IL VIDEO!

La «pelle» del coronavirus è costituita da una membrana cellulare che gli permette di penetrare nelle cellule umane e di replicarsi, infettando l’organismo. Ma è proprio questa membrana il suo punto debole: «È soltanto uno strato di grassi, che l’azione del sapone distrugge facilmente—continua Varini—. Se andiamo a smembrare questa parte di grassi, togliamo anche le proteine responsabili del potere infettivo del virus». Che, catturato dalle particelle di sapone, è pure sciacquato nello scarico dell’acqua.

I disinfettanti per le mani funzionano in maniera leggermente diversa. L’alcol che contengono rompe la membrana del virus, ma questa miscela si asciuga rapidamente e quindi ha molto meno tempo per distruggerla, rispetto al sapone. Il disinfettante per le mani, inoltre, non trascina il virus giù nello scarico come avviene con il sapone. Tutto rimane sulle mani. Quindi non si ottiene il beneficio supplementare che si ha al momento di sciacquare via ogni componente del virus. La loro efficacia, comunque, è altrettanto valida, anche se è importante che il prodotto sia omologato dalle autorità (vedi link «Elenco dei disinfettanti autorizzati dall’UFSP per il controllo dei virus Influenza e Coronavirus»).

©CdT.ch - Riproduzione riservata