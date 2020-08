Il rumore delle cicale sostituisce quello dell’asfalto, il colore verde in tutte le sue sfumature appaga lo sguardo e i pensieri più negativi e ossessivi piano piano svaniscono. Concedersi una passeggiata nella natura - in questo consiste il forest bathing - è uno dei metodi più efficaci per ricaricare le energie e fare il pieno di serenità e benessere. E lo dice anche la scienza. Secondo una ricerca condotta dall’Università di Stanford passeggiare in un parco spegne la tendenza a “rimuginare” e a riflettere in maniera ossessiva sui pensieri negativi e autoreferenziali. Camminare in un bosco aiuta in particolare a ridurre l’attività della corteccia pre-frontale subgenuale, che si aziona quando i pensieri distruttivi e i comportamenti rinunciatari si moltiplicano e conducono a un circolo vizioso in grado di favorire il rischio di depressione. Basta passeggiare 90 minuti in uno spazio verde per diminuire sensibilmente l’attività della zona cerebrale interessata.