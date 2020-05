Sembra scontato dirlo, ma bere molta acqua aiuta a sentirsi meglio. Secondo gli esperti se ne dovrebbero bere almeno due litri al giorno, soprattutto in estate, quando il caldo e l’afa possono debilitare l’organismo. L’acqua elimina le tossine, favorisce il metabolismo e mantiene idratati. Oltre a essere un valido alleato della salute, lo è anche per la bellezza: aiuta infatti ad avere la pelle più sana e bella, a distendere le rughe e a combattere la ritenzione idrica su gambe e glutei. Spesso nel corso nella giornata ci dimentichiamo di bere e di idratarci a sufficienza e la conseguenza è quella di sentirci stanchi, deboli e affaticati.

Come fare quindi per farla diventare un’abitudine? Il primo consiglio è quello di bere un bicchiere d’acqua al mattino e uno alla sera, prima di andare a letto. L’ideale sarebbe quello di mescolare l’acqua con un po’ di limone e zenzero, creando così una bevanda naturale ricca di proprietà benefiche oltre che gradevole al gusto. Bere al mattino aiuta a iniziare la giornata con l’energia giusta, mentre un bicchiere d’acqua prima di addormentarsi permette al corpo di recuperare i liquidi persi durante la giornata. Un prezioso consiglio è quello di non bere mai tanta acqua in una volta sola, ma di sorseggiare piano e lentamente in modo da idratarsi senza ingerire aria in eccesso; l’ideale sarebbe un sorso ogni quarto d’ora

Nel caso in cui l’acqua proprio non riusciste a mandarla giù, due suoi validi sostituti sono tè e tisane. Per quanto riguarda il primo, è sempre meglio sceglierlo deteinato e non aggiungere zucchero al suo interno. Il tè verde è la scelta migliore perché ad alto contenuto di antiossidanti oltre che privo di calorie. Un’alternativa agli infusi è quella di rendere l’acqua più gradevole arricchendola con qualche goccia di essenze naturali, come menta, lime o vaniglia. Un modo per ingannare la mente e dissetarsi con gusto.

Parte fondamentale di una corretta idratazione è poi rappresentata dall’alimentazione; circa il 20-30% del nostro fabbisogno idrico viene introdotto attraverso il cibo. Molti alimenti, infatti, contengono acqua al loro interno, in particolare le verdure e la frutta fresca. Se non si è abituati a bere molto, un buon modo per idratarsi è quindi quello di portare in tavola almeno due volte alla settimana zuppe, vellutate e minestroni, ovvero preparazioni acquose a base di verdure.

Con il cibo, infine, possiamo anche stimolare la nostra sete, aumentando ad esempio l’assunzione di pietanze salate. Se nemmeno questo trucchetto dovesse funzionare, si può sempre far ricorso alla tecnologia. Sono molte oggi le app che permettono di tenere sotto controllo la propria idratazione, ricordando più volte nel corso della giornata quando è arrivato il momento di bere un po’ d’acqua.

