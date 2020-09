In questi casi, infatti, si ricorre di solito all’uso di antivirali specifici che, a seconda dell’entità della patologia in atto, vengono trattati o tramite creme per uso locale o tramite pillole per via orale. Oltre alla cura vera e propria, per togliere il sintomo del prurito o del bruciore e impedire in maniera contingente la superinfezione delle lesioni cutanee si consigliano di solito applicazioni ripetute di cloruro d’alluminio. Non potendo arrivare alla guarigione effettiva, in quanto il virus rimane appunto silente, il palliativo dei rimedi previsti dalla farmacopea classica sono comunque di grande aiuto in quanto riducono drasticamente il rischio di contagiare il partner.