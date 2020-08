Nei mesi più caldi dell’anno e in corrispondenza delle vacanze estive, uno degli aspetti da affrontare è quello della protezione della pelle. In commercio sono a disposizione numerose creme solari, resta da capire però quale sia la più adatta per il proprio tipo di cute: come? Esistono alcuni fattori a cui prestare attenzione, come il cosiddetto “fototipo”, ovvero la classificazione determinata sulla base della qualità e della quantità di melanina presente in condizioni basali nella nostra pelle.

Partendo dal presupposto che l’esposizione al sole deve avvenire per gradi e non durante le ore più calde della giornata, ad ogni fototipo corrisponde un certo tipo di protezione. Le creme con il fattore di protezione solare – denominato anche Spf – molto alto (+50) devono essere usate dalle persone con fototipo 1 o 2. Le persone con questo fototipo hanno generalmente una pelle chiara e molto sensibile, che si abbina a capelli biondi, rossi o castani chiari. I fototipi 1 o 2 sono i soggetti più a rischio eritema o scottatura. L’errore è pensare che applicare una crema significhi non prendere il sole: non è così, semplicemente ci vorrà più tempo.

I fototipi 3 (capelli castani, occhi chiari o marroni, pelle bruno-chiara) e 4 (capelli castani scuri o neri, occhi scuri, carnagione olivastra), pur non essendo a rischio come i primi due, devono utilizzare creme solari protezione media (30), magari dopo aver cominciato con una protezione alta (50).

Questi soggetti, infatti, tendono a sviluppare macchie dopo l’esposizione al sole, anche perché erroneamente ritengono che – una volta preso colore – il sole non possa più «danneggiare» la loro cute. Un discorso che può essere applicato anche ai fototipi 5 e 6 (capelli e carnagione ancora più scuri), che però possono «permettersi» rispettivamente una protezione media (20) e bassa (tra 6 e 10).

Quante volte e quanto tempo prima dell’esposizione al sole bisogna mettere la crema? Alla domanda risponde la Skin Cancer Foundation, secondo cui bisogna procedere con l’applicazione almeno un quarto d’ora-mezz’ora prima della tintarella e poi ogni due ore (o dopo ogni bagno). Attenzione, poi, a non trascurare nessuna parte del corpo. Quante volte capita di scottarsi in zone insolite come piedi, palmi delle mani o dietro le ginocchia? Bastano un po’ di accortezza e un’applicazione omogenea per evitare brutte sorprese.

©CdT.ch - Riproduzione riservata