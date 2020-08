Il contatto con la natura? Un vero toccasana per la salute. Non si tratta solamente di un sentimento condiviso dalla maggior parte delle persone, ma di un aspetto confermato anche da un’importante ricerca scientifica. Da uno studio britannico del 2019, denominato Mene (Monitor of engagement with the natural environment), è emerso infatti che è sufficiente trascorrere due ore nel verde ogni settimana per migliorare la qualità della propria vita sotto il profilo psicofisico.

I 20mila partecipanti all’analisi hanno illustrato ai ricercatori le attività condotte nella settimana precedente, descrivendo poi il proprio stato di salute e il proprio grado di serenità, avvalendosi per questo di un indicatore specifico. Il risultato, per molti versi, non ha fatto che confermare quanto si sospettava già: le persone che non avevano trascorso tempo all’interno di aree verdi manifestavano un benessere generale molto inferiore rispetto a chi si era recato in zone naturali.

In particolare, nella prima categoria un quarto degli individui aveva segnalato problemi di salute e circa la metà uno stato di insoddisfazione. Situazione radicalmente differente tra gli amanti della natura, dei quali solo un settimo aveva avuto difficoltà fisiche e circa un terzo si era proclamato scarsamente soddisfatto. Si tratta di situazioni che, secondo gli studiosi britannici, non sembrano avere distinzioni: dai giovani agli over 65, dalle donne agli uomini, il contatto con il verde e con l’aria aperta ha avuto un effetto positivo su tutti i partecipanti.

I ricercatori hanno poi scoperto che, in linea di massima, sono sufficienti due ore a settimana a contatto con la natura per ottenere benefici tangibili. Non importa se questo tempo è consecutivo – per esempio sfruttando il sabato o la domenica – oppure dilazionato lungo l’arco dei sette giorni, così come non sono rilevanti le attività che si effettuano. Da quanto è emerso dallo studio, infatti, non sembra che le persone che abbiano praticato sport all’aperto abbiano avuto molti più benefici rispetto a chi si è limitato a restare seduto su un prato di montagna. Ciò che conta, in sostanza, è rimanere a contatto con la natura almeno due ore a settimana. Questa abitudine rappresenta infatti un «antidoto» contro lo stress e le fatiche delle attività professionali, soprattutto per chi lavora in ufficio o in fabbrica, luoghi nei quali si è spesso costretti a lavorare per svariate ore chiusi tra quattro mura senza avere un contatto diretto con l’ambiente esterno.

