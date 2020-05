Riduce il rischio di malattie cardiache, rinforza il sistema immunitario, aumenta la resistenza di ossa e articolazioni, ma anche... combatte l'ansia, diminuisce i livelli di stress e facilita il sonno notturno... tutto questo grazie alla corsa . Insomma, questa disciplina particolarmente facile da mettere in pratica (oltre che letteralmente economica), è un vero e proprio toccasana per la salute del nostro organismo .

E permette pure di bruciare parecchie kilocalorie. Con un peso corporeo fra i 50 e i 75 chili, infatti, se ne consumano dalle 550 alle 800 all’ora! Queste e tante altre curiosità sui benefici della corsa in un pratico poster da scaricare e conservare anche sullo smartphone, per avere tutto a portata di mano. Ma non solo: guarda anche il video con l’infografica animata, per scoprire tanti trucchi e consigli e praticarla al meglio e in sicurezza.