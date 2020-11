Manca un mese e mezzo al Natale, il che potrebbe sembrare un tempo ancora relativamente lungo ma in realtà sono solo una manciata di settimane. E per non arrivare con il solito stress da regali che si innalza tremendamente dopo il 23 dicembre e si placa solo quando l’ultimo nastrino è stato messo sui pacchi, a me piace iniziare con largo anticipo. Così evito le corse all’ultimo minuto e la mancanza di idee. Una piccola tacita tradizione che arriva da mia mamma, è quella di sistemare sotto l’albero anche un dono creato con le proprie mani. Che poi, ad onor del vero, non ho ancora ben capito se faccia più piacere a me prepararli, o ai miei familiari o amici riceverli. Nel dubbio, io continuo con le mie creazioni natalizie mettendoci tutto l’entusiasmo che ho.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO CON L’INTRODUZIONE

Quest’anno ho pensato di condividere con voi la mia crema corpo preferita, fatta con tre ingredienti di cui uno potete sceglierlo voi in base ai vostri gusti. Tassativi solo il burro di karité e l’olio di mandorle dolci. Quello libero è una fragranza a scelta tra i tantissimi oli essenziali che trovate in commercio. A Natale verrebbe da optare per la cannella, ma forse non a tutti piace. Ylang ylang? Potrebbe essere una soluzione vincente. Ma potete davvero sbizzarrirvi scegliendo la profumazione che preferite. Io questa volta ho usato l’olio essenziale ai fiori d’arancio, che da una nota dolce ma non troppo.

Come sempre, optate per prodotti biologici, in modo da creare un regalo il più naturale possibile. Ed una volta fatta questa nutrientissima crema, dove la mettiamo? Acquistate dei bei barattoli, oppure piccoli vasi con coperchio in legno... il resto ve lo spiego nel video.

Iniziamo?

Loading the player... GUARDA IL VIDEO DELLA PREPARAZIONE

Ingredienti (per un barattolo)

100 grammi di burro di karité

50 grammi di olio di mandorle dolci

20 gocce di olio essenziale (io ho usato quello alle mandorle dolci)

Preparazione

Scaldate il burro di karité in un pentolino, a fuoco lento.

Quando si sarà completamente sciolto mettetelo in una ciotola assieme all’olio di mandorle dolci e le 20 gocce di olio essenziale.

Mescolate bene usando una frusta da cucina.

Versatelo direttamente nel barattolo che avete scelto come regalo, richiudetelo e ponetelo in frigorifero un’oretta.

Il burro di karité si solidificherà nuovamente.

A questo punto create un bel pacchetto natalizio: io l’ho inserito in un sacchetto di iuta, l’ho legato con della corda per pacchi e ho decorato con delle bacche innevate (finte) ed un angioletto in stoffa da appendere all’albero di Natale.

Loading the player... GUARDA COME PREPARARE IL PACCHETTO REGALO

©CdT.ch - Riproduzione riservata