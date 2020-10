Sono ancora molti gli aspetti da chiarire attorno alla COVID-19, la malattia che nel giro di pochi mesi ha stravolto le abitudini quotidiane delle persone in ogni angolo del pianeta. La scienza in questo periodo si è concentrata sulla ricerca di un vaccino efficace e sull’individuazione di cure e terapie capaci di arginare gli effetti negativi del virus SARS-CoV-2 sull’organismo. Effetti che in parte sono ancora da individuare con precisione.

In sostanza, secondo gli scienziati il SARS-CoV-2 danneggerebbe le fibre muscolari che permettono al cuore di battere, fino a ridurle in minuscoli pezzettini. Per rendere l’idea, Bruce Conklin, uno degli autori dello studio, ha parlato di «carneficina di cellule umane». Sono stati analizzati in vitro gli effetti del coronavirus su tre tipi di cellule cardiache: i cardiomiociti, i fibroblasti e le cellule endoteliali. Solo i cardiomiociti (le cellule muscolari del cuore) hanno mostrato i segni dell’infezione. Anzi, nel loro nucleo si era creato una sorta di «buco nero» dove avrebbe dovuto esserci il Dna. Almeno in laboratorio, insomma, gli effetti del SARS-CoV-2 sono potenzialmente devastanti anche per il cuore, e non solo per i polmoni.