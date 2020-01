Stress, cattive abitudini alimentari e pasti consumati troppo velocemente sono, senza dubbio, nemici dichiarati della nostra salute. Questi fattori contribuiscono a favorire numerosi problemi corporei, come la famigerata aerofagia. Come suggerisce lo stesso termine con cui viene definito questo disturbo, si tratta di «mangiare aria» con conseguenze facilmente immaginabili.

Nei casi meno gravi l’aerofagia può essere combattuta facilmente e in modo efficace. Grande attenzione deve essere riservata al modo in cui si mangia. È fondamentale, in primis, evitare le abbuffate o i pasti troppo rapidi, anche quando il tempo a disposizione è poco. Perdere pochi minuti in più a pranzo significa infatti garantirsi una migliore qualità della vita durante il resto della giornata. Si rivela necessario, inoltre, masticare lentamente e con la bocca chiusa, al fine di impedire l’ingresso dell’aria in bocca. L’aerofagia, inoltre, può essere contrastata anche mangiando in una posizione comoda e con la schiena diritta, facendo seguire il pranzo – se possibile – da una breve passeggiata di qualche minuto, favorendo la digestione.