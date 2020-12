Il sistema immunitario ci difende da infezioni batteriche, virali e patogene. Se è indebolito, la nostra barriera protettiva viene meno e rischiamo di ammalarci più facilmente. Dunque, come lo rafforziamo? La Dr. Adriana Taralli - MAS ETH Zürich DHEST, specializzata in Nutrizione e Medicina Biologica - ci lascia delle informazioni mirate, che tutti noi possiamo mettere in pratica.

“Innanzitutto uno stile di vita sano, con un’alimentazione equilibrata, dell’esercizio fisico, un buon sonno e la diminuzione dello stress giovano certamente al rafforzamento del nostro corpo, sistema immunitario compreso”.

Può darci qualche informazione più dettagliata?

“Innanzitutto possiamo dire che mangiare le quantità raccomandate di nutrienti aiuterà a mantenere una normale funzione immunitaria. Nello specifico le proteine, le vitamine A, B, C e D e i minerali, compreso lo zinco, svolgono un ruolo importante nel proteggerci da eventuali infezioni”. In sintesi, una linea guida, è quella di consumare molta frutta e verdura di stagione, limitare gli zuccheri, praticare sport regolarmente, mantenere un peso sano, abolire il fumo e moderare il consumo di alcool, nonché dormire a sufficienza ed evitare le fonti di stress. A tavola, inoltre, si può iniziare gran parte della prevenzione prendendosi cura del proprio apparato digerente, in quanto un intestino sano è davvero essenziale per mantenere un sistema immunitario forte. A questo proposito la Dottoressa Taralli ci propone due semplici ricette per dare una sferzata al nostro sistema immunitario: una Bowl di pollo e verdure con salsa agli agrumi, ed una bevanda speciale chiamata Golden Milk.

Bowl di pollo

Ingredienti per una persona (meglio se biologici):

1 petto di pollo bio

burro ghee (burro chiarificato)

origano essiccato

5 mandorle senza la pelle e tagliuzzate

5/6 fiori di broccoli

150 grammi di zucca tagliata a cubetti

½ cipolla rossa

succo di 2 mandarini oppure di 1 arancio Il “Golden Milk”

sale e pepe q.b.



Preparazione :

In un padella preparate un soffritto con il burro ghee e la cipolla tagliata finemente, aggiungete poi il pollo tagliato a cubetti, aggiustate di sale e pepe e rosolate per un paio di minuti. Aggiungete le verdure e fate cuocere a fuoco vivo qualche minuto, poi abbassate la fiamma, sfumate con il succo di agrumi e aggiungete anche un cucchiaino di origano. Continuate la cottura col coperchio, a fuoco medio, finché non sarà tutto bene cotto. Ci vorranno circa 8-10 minuti, durante i quali dovrete mescolare il tutto di tanto in tanto e, se necessario, aggiungere qualche goccio d’acqua (o altro succo di agrumi). Nel frattempo fate tostare le mandorle in una padella, senza aggiungere grassi e stando attenti a non bruciarle. Una volta cotto, sistemate il pollo assieme alle verdure in una bowl guarnendo con le mandorle tostate.



Caratteristiche di questa ricetta :

Pollo (proteine e zinco, vitamina B9, acido folico): le proteine aiutano il corpo a riparare i tessuti e combattere le infezioni, gli amminoacidi come l'arginina e glutammina, aumentano la capacità del corpo di combattere le infiammazioni e allo stesso tempo rafforzano l’immunità. Lo zinco è importante non solo per la produzione di collagene, ma anche come antiossidante protettivo che aiuta a creare e attivare i globuli bianchi del sistema immunitario.

Origano: essendo un antibiotico naturale, ha delle proprietà antinfiammatorie ed è molto utile per proteggerci dalle malattie respiratorie

Agrumi: la vitamina C aumenta la vitalità dei polifenoli, i famosi antiossidanti trovati negli agrumi che aiutano l'assorbimento del ferro, un minerale importante per il sistema immunitario. Abbinare del pollo e delle verdure agli agrumi massimizza i loro benefici nutrizionali.

Golden Milk

È una bevanda della tradizione indiana ma conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Le spezie con le quali viene preparata sono ricche di antiossidanti ed hanno proprietà antinfiammatorie.



Ingredienti per una persona:

1 tazza di latte di cocco o mandorle

1/2 tazza di acqua calda

1/2 cucchiaino di curcuma

1/2 cucchiaino di cannella

una punta di pepe nero fresco

una punta di cardamomo in polvere

una grattata di zenzero fresco



Preparazione :

Mettete tutti gli ingredienti in un pentolino e scaldateli a fuoco medio per un paio di minuti. Da consumare entro le ore 12 in quanto l’olio di cocco non è sempre facile da digerire la sera.

Nota: se usiamo il latte di mandorle dobbiamo aggiungere un cucchiaino di olio di cocco perché aiuta ad assorbire le spezie.



Caratteristiche della ricetta :

Curcumina (ossia il principio attivo della curcuma), zenzero e cannella: contengono proprietà antibatteriche, antivirali ed antimicotiche che aiutano a combattere meglio le infezioni.

Pepe nero: antinfiammatorio e sbloccante del sistema respiratorio, aiuta a rilasciare le molecole di curcumina nel latte

Olio di cocco (contenuto nel latte): aiuta a facilitare l'assorbimento delle spezie nell'intestino.

