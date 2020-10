Scuole di nuovo aperte, bambini gomito a gomito, e il rischio di prendere i pidocchi così è più alto. Si tratta di un problema annoso, non legato direttamente alla vita in classe e nemmeno, contrariamente a come spesso si pensi, alla scarsa igiene. Purtroppo i parassiti possono annidarsi sulla testa di chiunque e dietro c’è anche una percentuale di sfortuna. Vivere in spazi promiscui o a stretto contatto sono condizioni ideali per la trasmissione dei pidocchi, che si diffondono facilmente nei nuclei familiari o nelle comunità infantili, appunto. Proprio per questo è buona norma controllare spesso i bambini. Innanzitutto è bene chiarire che i pidocchi non trasmettono malattie, ma sono comunque molto fastidiosi.