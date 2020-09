Il diabete è una malattia insidiosa e diffusa: in Svizzera sono circa mezzo milione le persone che ne soffrono. Nel mondo, invece, sono più di 425. I numeri sono destinati a crescere: secondo la Federazione internazionale del diabete, nel giro di 25 anni i pazienti diabetici saranno oltre 600 milioni. A rendere la situazione ancor più allarmante è che la metà delle persone non sa di essere affetta dalla patologia. Eppure bastano alcune semplici accortezze per ridurre il rischio di contrarre la malattia, a partire dall’alimentazione. È questo il risultato al quale sono giunti due studi recentemente pubblicati sul British Medical Journal.

Un’alimentazione ricca di frutta e verdura riduce il rischio di ammalarsi di diabete 2 del 50%: per avere un calo del 25% bastano piccole quantità, appena 66 grammi secondo i ricercatori (circa mezza mela). Effetti benefici simili riguardano, poi, i cereali integrali: una dieta quotidiana che preveda l’assunzione di questi alimenti è legata a una riduzione della probabilità del 29%.

Il primo studio, effettuato nell’ambito del progetto europeo di ricerca European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-InterAct, ha coinvolto poco meno di 23mila soggetti, per un periodo di osservazione di dieci anni, nel corso dei quali circa 10mila persone hanno sviluppato il diabete di tipo 2. I ricercatori hanno notato che la malattia era meno frequente tra i soggetti che avevano livelli più alti di vitamina C e caroteinoidi, segno di un consumo regolare di frutta e verdura. Il risultato dello studio è innovativo perché per la prima volta gli scienziati hanno «misurato» la dieta delle persone coinvolte usando un criterio oggettivo (la concentrazione di vitamine nel sangue), invece di questionari auto-compilati.

Al secondo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Harvard, ha partecipato un campione di circa 160mila donne e 37mila uomini: i soggetti sono stati monitorati per 24 anni. Gli scienziati hanno scoperto che consumare regolarmente cereali integrali riduce il rischio di contrarre il diabete del 29%. Per ottenere questi vantaggi, non servono grandi quantità: basta anche un solo prodotto integrale, come il pane della colazione.

Entrambe le ricerche sottolineano, però, che maggiore è la «dose» di frutta, verdura e cereali integrali che si consuma, minore è la probabilità di sviluppare il diabete.

Ma per chi non avesse dimestichezza con questi alimenti c’è una buona notizia: è sufficiente incrementare anche di poco il proprio consumo giornaliero per ridurre già considerevolmente il rischio di contrarre la malattia.

