Ogni giorno migliaia di persone consumano pietanze a base di curry, la profumata miscela di spezie nella quale solitamente non mancano curcuma, cumino, zenzero, coriandolo e pepe nero. Pensando a questo ingrediente viene subito in mente la cucina indiana, ma per i cuochi di questo Paese, negli anni della colonizzazione, non esisteva il «curry» come lo conosciamo noi oggi: esistevano moltissime mèlange derivanti da diverse combinazioni di decine di erbe e aromi.

La diffusione del curry «moderno» risale al tardo Settecento. Per importare questi sapori nel proprio Paese di origine, i britannici iniziarono a creare delle miscele predefinite, più facilmente da commerciare. Fu così che, grazie a una sorta di meccanismo di globalizzazione ante litteram, il curry (da «kari», parola che in lingua tamil significa salsa) iniziò a seguire le rotte dei commerci e dei colonizzatori, mescolandosi con gli ingredienti locali di tutto il mondo.

Dal Giappone a Trinidad, oggi si possono trovare diversi tipi di curry. La spezia è però particolarmente diffusa in India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Malesia, Cambogia, Thailandia, Myanmar, Vietnam, Etiopia e Caraibi.

Le proprietà

Poiché si tratta di un insieme di ingredienti senza ricetta fissa, la composizione di minerali e vitamine è variabile. In generale, però, grazie alle proprietà delle diverse spezie che lo compongono, esistono alcuni benefici comuni:

- il curry agisce come antinfiammatorio e disinfettante, grazie all’attività della curcumina, principio attivo della curcuma;

- stimola il sistema cardiovascolare: secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Cardiology, le persone che assumono curcumina hanno meno probabilità di avere un infarto;

- favorisce il consumo di calorie e l’attività gastrica, per merito dello zenzero e del peperoncino;

- lenisce il senso di fame, in virtù della presenza della cannella;

- combatte la ritenzione idrica, grazie alle proprietà del pepe;

- agisce come antiossidante: alcuni studi condotti dall’università di Pavia in collaborazione con il New York Medical College confermano l’azione contro malattie neurodegenerative e lo stress ossidativo.

Come consumarlo

Questo condimento è facilmente acquistabile sia in polvere, tipicamente in India, che in pasta, solitamente usata nella cucina thailandese. È possibile scegliere tra varianti più o meno piccanti.

Perfetto con le verdure e delizioso con pesce e carne, viene usato, inaspettatamente, anche in ricette dolci, abbinato a cioccolato o banane.

Un piatto con il curry può essere preparato in tre modi:

1. utilizzando una salsa di curry per accompagnare pietanze come carne o pesce, solitamente in combinazione con il riso basmati;

2. inserendo il curry all’inizio della preparazione, unendolo ad un soffritto o un trito con aggiunta di olio vegetale monosemi. Questo metodo è consigliato per la preparazione di zuppe, stufati oppure per le tipiche preparazioni indiane di pollo e verdure. Particolarmente indicati sono il madras indiano o i curry in pasta;

3. aggiungendo il curry, o addirittura spolverandolo, a fine cottura. Si tratta di un’ottima soluzione per condire insalate, verdure, carni bianche o crostacei dopo la cottura. Il curry di Java si presta particolarmente bene per le sue intense note aromatiche e agrumate.

