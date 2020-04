Ormai sembra il segreto di Pulcinella, ma non è mai sbagliato ricordare l’importanza dell’idratazione. Per tutto l’organismo, compresa la pelle. Una delle «strategie» più efficaci per combattere l’invecchiamento precoce delle cellule dell’epidermide è ricorrere all’elemento più presente in natura: l’acqua. Con una corretta dose quotidiana, la pelle si tonifica e si mantiene più elastica.

A confermarlo uno studio condotto da ricercatori dell’università di Southampton e dell’università di Cape Town, secondo cui le rughe non dipendono solo dal collagene o dall’attività facciale ma anche dall’idratazione. A giocare un ruolo decisivo nello sviluppo di questi inestetismi sono infatti i livelli di umidità della pelle. Se lo strato corneo (lo strato più esterno che ospita le cellule morte) perde idratazione e si secca, diventano sempre più profondi. Anche le condizioni esterne giocano un ruolo decisivo. Per questo ambienti eccessivamente condizionati e secchi inducono la disidratazione.

D’altronde nutrizionisti e dietologi non si stancano mai di ripeterlo: l’acqua è un alimento vero e proprio perché contiene sali minerali essenziali per la salute dell’organismo. Per questo è fondamentale assumerne almeno due litri al giorno a partire dai 18 anni. Ovviamente una corretta alimentazione prevede cibi che contengono di per sé molti liquidi. Coloro che vogliono mantenersi in forma e vantare una pelle elastica, scongiurando il pericolo di rughe (o almeno limitandone l’insorgenza il più possibile), dovrebbero introdurre nella propria dieta alimenti ricchi di vitamina A. Quest’ultima ha un ruolo primario nel benessere della pelle perché ne migliora l’idratazione ed è contenuta in uova, carne e nella frutta e nella verdura di colore giallo-arancione, ricchi di carotenoidi: dunque avanti con carote, albicocche, zucca e pomodori.