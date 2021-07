Una delle tendenze del momento è il body brushing. Per chi ha confidenza con l’inglese, il significato è chiaro: spazzolare il corpo. Questa pratica viene effettuata a secco e non sotto la doccia. Si tratta di un’usanza che affonda le radici nel passato: il guanto di crine che le nonne utilizzavano molto tempo fa è tornato improvvisamente di moda. I vantaggi non sono solamente estetici, ma riguardano anche la nostra salute: il body brushing consente infatti di liberare i pori dalle impurità e dallo smog (per chi vive in città), aiutando così a far respirare meglio l’epidermide. Inoltre agisce sulle smagliature, prevenendole e rendendole meno visibili: quest’ultimo aspetto, chiaramente, si verifica solamente se il problema è di recente comparsa. Spazzolare il corpo a secco consente anche di rendere la pelle più elastica e resistente. Rispetto al classico scrub, il body brushing effettua un’esfoliazione più naturale e altrettanto efficace: basterà scegliere una spazzola con le setole più morbide e modulare la pressione in base alle diverse aree del corpo.



Utilizzato come rituale serale, questa pratica consente di migliorare l’umore e di trascorrere una notte più serena, con i muscoli rilassati e decontratti. Inoltre rappresenta un’ottima abitudine per dare una scossa alla circolazione sanguigna e linfatica: se il microcircolo non funziona a dovere si formano edemi e gonfiori. Spazzolare la pelle a secco si rivela dunque molto utile anche per tutte le donne che sono predisposte alla formazione della cellulite. Il grande vantaggio pratico del body brushing è che per metterlo in pratica a livello casalingo non servono molte risorse: basta una buona spazzola per il corpo, disponibile sul mercato in forme e materiali di ogni tipo. Se la pelle è sensibile, si consiglia di utilizzare delle setole morbide. Si possono usare anche spazzole diverse in base alle varie aree del corpo. Quello che è fondamentale è che la spazzola o il guanto impiegati per il body brushing siano realizzati in materiali naturali: le setole non devono assolutamente essere trattate chimicamente.