Mangiare tanto senza ingrassare: alzi la mano chi non ha provato un po’ di sana invidia per qualche parente o amico capace di mantenere una buona linea nonostante qualche eccesso a tavola. All’opposto, c’è chi pur imponendosi una ferrea dieta dimagrante non riesce a vincere l’eterna battaglia contro la bilancia. Il motivo di ciò risiede nel diverso metabolismo di ogni essere umano, che risponde in maniera differente ai vari regimi alimentari.

A fare un po’ di chiarezza a livello scientifico è stato un recente studio di ricercatori dell’Università di Pisa e dei National Institutes of Health degli Stati Uniti, i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista scientifica Metabolism Clinical and Experimental. Sono state prese in esame 11 persone in buona salute, ma in sovrappeso, a Phoneix, in Arizona. È stata misurata la loro spesa energetica per 24 ore in una camera metabolica durante una dieta ipocalorica di sei settimane, con una riduzione del 50% del fabbisogno energetico giornaliero.

Dai risultati ottenuti si è visto che la perdita di peso nel tempo è determinata dalla risposta metabolica all’inizio della dieta. Per esempio, se il consumo metabolico si riduce di 100 kcal al giorno tutto ciò determina in media 2 chilogrammi di peso non perso dopo sei settimane di dieta. In sostanza, si può capire in breve tempo se una dieta darà buoni frutti a lungo termine o meno.

L’efficacia di una dieta ipocalorica dunque dipende strettamente dal profilo metabolico specifico di ogni soggetto. In alcune persone l’organismo tende a «risparmiare» a livello energetico: se si riduce l’apporto giornaliero di calorie, di pari passo diminuisce anche il consumo di energia del corpo. È il classico caso del cane che si morde la coda: in questo modo la dieta ipocalorica perde la propria efficacia in termini di perdita di peso nel col passare del tempo. Il corpo si è in qualche modo assuefatto alla diminuzione dell’apporto calorico e dunque non si dimagrisce più.

I risultati dello studio dimostrano (se ce ne fosse ancora bisogno) che non esiste una dieta universale adatta a tutti. La strategia per perdere peso va tagliata su misura, proprio come un abito sartoriale, seguendo i consigli e le indicazioni dei dietologi. Risulta fondamentale conoscere se si possiede un metabolismo più «risparmiatore» o più «dispendioso»: nel primo caso, al regime alimentare ipocalorico va abbinata una maggiore attività fisica per incrementare il dispendio energetico e vedere abbassarsi l’ago della bilancia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata