In Occidente si è fatto strada a suon di successi cinematografici targati Hollywood: dall’indimenticabile Bruce Lee degli anni Sessanta, passando per la spettacolare trilogia fantascientifica di Matrix, fino al più recente lungometraggio animato Kung Fu Panda prodotto dalla DreamWorks. Ma il complesso di arti marziali che ricade sotto la pratica del kung fu ha una storia ben più longeva e radicata nel territorio che lo ha visto nascere, la Cina .

In cinese il termine «kung fu» attiene a una sfera di significato fluida che fa suoi i concetti di «adepto», «uomo che vuole raggiungere il successo» e «sforzo umano» . La difficoltà della disciplina è direttamente proporzionale alla gratificazione d’animo di chi arriva a dominarla attraverso un lungo percorso fatto di pazienza e disciplina. Discendente della millenaria arte da combattimento cinese, il Kung fu ha tutt’oggi un altissimo valore sociale, tanto da essere materia obbligatoria nelle scuole e riconosciuto sport nazionale, con un numero di praticanti che supera i 10 milioni in tutto il mondo.

Le prime forme di combattimento marziale sono da riportare all’epoca preistorica – 4.000 anni fa circa – quando gli uomini-soldato erano soliti praticare una serie di danze di guerra e di esercizi fisici di preparazione militare. Il legame con la sfera spirituale si innesta più tardi, nel periodo noto come «primavere ed autunni» (770-400 a.C), in corrispondenza dello sviluppo delle grandi correnti filosofiche cinesi, tra cui il Taoismo e il Confucianesimo . La tempra guerriera dell’antico Kung fu si fonde così con la saggezza spirituale delle filosofie asiatiche e il resto è storia.

Oggi appassionarsi di Kung fu significa innanzitutto stare bene con se stessi, in un equilibrio psicofisico che viene costantemente allenato. Collettivo è tanto il nome di questo sport – che racchiude al suo interno una miriade di stili e di tecniche di combattimento – quanto il ritorno in termini di benessere. I movimenti implicati comportano condizionamento cardiorespiratorio, eliminazione delle tossine, riequilibrio ormonale, vantaggi per l’apparato muscolo-scheletrico e miglioramento generale della coordinazione. La sensazione di pace che pervade l’organismo dopo una corretta pratica proviene dalla cura degli aspetti respiratori ed energetici che, nel tempo, entrano a far parte della vita quotidiana a prescindere dal momento specifico dell’allenamento.