Molti sanno che la vitamina D è amica delle ossa, ma solo pochi conoscono tutte le proprietà di questa preziosa sostanza. Può infatti svolgere un’azione modulante nei confronti delle infiammazioni e aiuta a prevenire numerose patologie, tra cui, secondo alcune ricerche, anche i tumori.

La vitamina D si differenzia da molte delle sue «colleghe» perché non deve essere assunta costantemente attraverso l’alimentazione. Per altro sono pochi i cibi ricchi di questa sostanza: tra questi si ricordano alcuni pesci grassi (come il salmone, lo sgombro e l’aringa), il latte e le verdure verdi, ma il vero «campione» in questo campo è l’olio di fegato di merluzzo. Si calcola quindi che il fabbisogno giornaliero di vitamina D provenga solo per un terzo dalla dieta.

L’organismo, infatti, sintetizza questa sostanza soprattutto attraverso l’assorbimento dei raggi del sole sulla pelle. La vitamina viene poi accumulata dal fegato, che la rilascia nel corpo in caso di necessità. Solitamente uno stile di vita normale permette di rispondere al fabbisogno dell’uomo (pari a 400 unità al giorno), ma abitudini come vestirsi eccessivamente, utilizzare protezioni solari elevate o restare per troppo tempo dentro casa possono causare una mancanza. La carenza si può manifestare sotto forma di rachitismo (nei più piccoli) e in altri problemi alle ossa, come l’osteomalacia. Non mancano ricadute negative anche per i denti.

Per contrastare questo pericolo, il consiglio è molto semplice: cercare di stare più tempo all’aperto. Ciò vale soprattutto per i neonati e gli anziani. Talvolta ai bambini gli specialisti somministrano alcune gocce di vitamina D: occorre però evitare gli eccessi.

Come accennato, la vitamina D apporta numerosi benefici all’organismo. Prima di tutto è utile per fissare il calcio alle ossa, evitando così l’emergere di malattie come rachitismo e osteoporosi. Inoltre è un regolatore dei livelli di calcio e di fosforo nel sangue. Secondo gli studi scientifici, la sua carenza è associata anche allo sviluppo di patologie importanti, come il diabete, l’infarto, l’Alzheimer e l’asma. Non solo: sarebbe efficace anche contro l’insorgere del cancro. Secondo la ricerca europea Epic, infatti, chi ha una maggiore concentrazione di vitamina D nel sangue ha un rischio inferiore del 40% di ammalarsi di tumore al colon. Il legame con altre forme di cancro sono allo studio e sembrano promettenti.

