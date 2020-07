Non solo relax, ma anche abbronzatura: durante le vacanze estive sono tantissime le persone che ne approfittano per dedicarsi alla tintarella. Gli ingredienti per un colorito perfetto e sano? Sole, naturalmente, ma anche qualche attenzione. Se trovare la crema solare più idonea al proprio fototipo ed evitare di esporsi nelle ore centrali della giornata è fondamentale per non scottarsi e per non incappare in problemi cutanei, riservare un’attenzione maggiore a quello che si porta in tavola nei mesi estivi può essere un valido aiuto. Sì, perché alcuni alimenti sono un vero toccasana per l’abbronzatura, grazie alla loro capacità di stimolare la produzione di melanina e, allo stesso tempo, per via della presenza di antiossidanti, vitamine e carotenoidi, che riescono a proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette.