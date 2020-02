Pur con qualche notevole eccezione, per la maggior parte delle persone i lavori domestici sono una vera e propria «seccatura» di cui farebbero volentieri a meno. Lavare i piatti, fare la lavatrice, pulire il pavimento, spolverare i mobili, fare il bucato, cucinare: sono solo alcune delle attività che «rubano» tempo nella vita di tutti i giorni – spesso già pieni a causa degli impegni professionali o extra-lavorativi – e che costano fatica. Certo, la tecnologia ci dà sempre più una grande mano nella quotidianità: dai robot aspirapolvere alle asciugartici di ultima generazione, passando per le lavastoviglie più moderne, sono tanti gli strumenti che rendono più facile la nostra esistenza.



Attività originali

Eppure, come dice il famoso proverbio, «non tutti i mali vengono per nuocere». Secondo alcuni studi, infatti, le faccende domestiche aiutano a tenersi in forma e sono degli ottimi sostituti delle attività che si svolgono in palestra. È sicuramente una buona notizia, considerando che un adulto dedica in media circa 11 ore a settimana alla pulizia della propria abitazione: ciò significa bruciare oltre 2.300 calorie. Il lavoro tra le mura di casa permette dunque di buttare giù qualche chilo, tonificando e rafforzando le varie parti del corpo.

Le ricerche hanno tracciato un’equivalenza tra ogni singola attività domestica e il corrispettivo esercizio ginnico. Si scopre così che le incombenze migliori per alleggerire la bilancia sono la pulizia dei pavimenti e quella della propria automobile: per ogni ora si bruciano 314 calorie (un pezzo di torta), che corrispondono a circa 45 minuti di piscina.

Tra le faccende domestiche comuni, una delle più fastidiose è la pulizia del bagno. Tuttavia questa attività può sembrare più leggera se si pensa che equivale a 20 minuti di spinning. Consente di buttare giù 256 calorie in un’ora, l’equivalente di un goloso muffin. Un altro compito particolarmente stancante – e talvolta frustrante – è lavare i vetri di casa. Armandosi di tanta pazienza e scegliendo il panno giusto, è possibile ottenere ottimi risultati, pari a 25 minuti di percorso training, e superfici impeccabili.

Chi invece odia il footing e non ama correre, può pensare ad una valida alternativa, unendo l’utile al dilettevole: l’aspirapolvere. Nonostante l’affermarsi progressivo dei robot, questo elettrodomestico è ancora ampiamente diffuso. Passare il pavimento con questo accessorio per un’ora, infatti, consente di eliminare 175 calorie, ovvero l’equivalente di 20 minuti di jogging. Pulire casa permette di buttare già un bel piatto di pasta: una «scusa» dunque per concedersi qualche strappo alla regola, gustando le proprie ricette preferite. Sono invece 166 le calorie bruciate spolverando i mobili di casa, pari a 20 minuti di aerobica e a una barretta di cioccolato.

Un’altra faccenda domestica non particolarmente apprezzata è stirare. C’è chi se la fa piacere guardando nel frattempo la televisione oppure ascoltando un po’ di musica alla radio. Nonostante il corpo rimanga fermo, senza cambiare posizione, il ferro da stiro aiuta a consumare 157 calorie all’ora, proponendosi così come un’ottima alternativa all’acqua-gym: mezz’ora di questa attività, infatti, aiuta a smaltire un sacchetto di patatine fritte.

Fare il bucato è invece meno performante, perché aiuta a eliminare «solo» 148 calorie all’ora, pari a 40 minuti di sollevamento pesi. Tuttavia è abbastanza per dire addio agli effetti di un bicchiere di vino.