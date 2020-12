La stagione fredda porta con sé – a maggior ragione nell’anno in cui è in corso una pandemia – le preoccupazioni per l’influenza stagionale. Il ceppo europeo potrebbe essere stato individuato e non si dovrebbe trattare di un virus nuovo. Parte della popolazione adulta potrebbe quindi già possedere gli anticorpi: in questo caso, le sovrapposizioni con la COVID-19 (la cui sintomatologia è in molti casi simile a quella influenzale) non rappresenterebbero una grave minaccia, anche se il condizionale è d’obbligo. La guardia va sempre tenuta alta, seguendo regole di prevenzione e cercando – con le buone abitudini – di rafforzare le proprie difese immunitarie.