Colorate, chirurgiche o addirittura griffate, le mascherine sono ormai entrate a far parte della nostra quotidianità. In giro se ne vedono di tutti i tipi, da quelle vendute in farmacia a quelle realizzate a mano. Quelle in tessuto presentano una serie di vantaggi non indifferenti. Dal punto di vista economico, aiutano a risparmiare: basta un po’ di dimestichezza con ago e filo per realizzarne in grandi quantità. I benefici sono anche ambientali: se i modelli chirurgici infatti non sono riciclabili, quelli casalinghi possono essere lavati e usati più volte. Visti i vantaggi e l’ampia diffusione, gli scienziati hanno deciso di indagarne l’efficacia. Le mascherine fatte in casa svolgono davvero bene il loro compito come le cugine chirurgiche? Non c’è dubbio secondo una ricerca condotta dall’Università dell’Illinois e pubblicata su Extreme Mechanics Letters. Oltre a confermarne l’efficacia, lo studio si spinge addirittura oltre: ad essere sicure non sono solo le mascherine in cotone, ma anche quelle ricavate da altri tessuti, a patto che assicurino una buona traspirabilità. L’argomento è comunque dibattuto e in caso di dubbio è meglio sempre contare sulle classiche mascherine chirurgiche monouso.