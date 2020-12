Le persone si dividono in due categorie: da una parte i mattinieri, dall’altra i tiratardi. Per i primi bastano relativamente poche ore di sonno per sentirsi riposati e appagati: quando suona la sveglia scattano in piedi e nel giro di qualche minuto il loro cervello è già attivo e pronto a dedicarsi alle attività della giornata. I secondi, invece, amano indugiare sotto le coperte e di solito non riescono a biascicare mezza parola prima di una bella tazza di caffè. Per anni abbiamo pensato che le abitudini fossero le sole cause di questi comportamenti. Ora però uno studio condotto dell’azienda di biotecnologie californiana 23andMe e pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications chiama anche la genetica al banco degli imputati: secondo gli scienziati, a segnare la distinzione tra i due stili di vita non sarebbero tanto le regole di comportamento ma piuttosto i geni.

Gli scienziati, però, invitano a prendere i risultati con le pinze. I volontari hanno risposto al questionario via web, in un ambiente quindi non completamente controllato. La ricerca poi non prende in esame indicatori geografici, fondamentali nella definizione dei bioritmi. L’analisi del genoma, infine, non è stata in grado di identificare con precisione la correlazione tra singoli geni e volontari. Se in futuro ulteriori ricerche confermassero queste prime evidenze i risvolti per la salute sarebbero importanti: si potrebbe ad esempio determinare con esattezza l’ora migliore per somministrare trattamenti medici ai pazienti sulla base delle sole caratteristiche genetiche, aumentandone così l’efficacia.