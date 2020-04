La posizione, come sanno bene gli amanti dello yoga e della meditazione in generale, è molto importante. I bambini però possono avere qualche difficoltà nel mettersi a gambe incrociate, quindi per loro va bene anche una semplice sedia. È comunque fondamentale collocarsi nel modo migliore: gambe ad angolo retto, schiena diritta e mani appoggiate sulle cosce, tenendo i palmi rivolti verso l’alto. A questo punto occorre attirare l’attenzione dei piccoli con qualche metafora, per esempio quella dei pensieri che corrono come l’acqua di un ruscello o che si muovono come le nuvole del cielo. Si tratta di semplici trucchetti, che hanno l’obiettivo di favorire la concentrazione e di far entrare la mente dei bimbi in uno stato di massima rilassatezza.



Una cura particolare deve essere riservata al respiro: lento, regolare e ragionato. Anche inspirare aria richiede infatti attenzione. Per favorire una corretta meditazione è consigliabile poi suggerire ai bambini di trasportarsi idealmente in un altro luogo con la mente, come per esempio un bosco in una mattina d’estate o un prato fiorito. Stimolare correttamente l’immaginazione è uno dei segreti per conquistare i piccoli e per rendere lo yoga – o qualsiasi altra attività similare – interessante e piacevole a ogni età.

Per ottenere benefici dalla meditazione non è necessario dedicarvi molto tempo, in quanto possono bastare anche dieci minuti giornalieri. È infatti consigliabile effettuare questi esercizi con regolarità, rendendoli una sorta di piccola pausa dallo stress quotidiano e dalle fatiche scolastiche e lavorative. Il dialogo è molto importante, al termine delle sessioni, al fine di conoscere ciò che i bimbi hanno provato e di «toccare con mano» i luoghi che hanno idealmente visitato con la mente.



La meditazione è un’attività che può essere praticata anche in gruppo e che, per tale ragione, attira sempre più l’attenzione degli educatori. Insegnare ai bambini a pensare e a gestire la propria mente è determinante, non solo per la loro vita a breve termine ma anche per formarne il loro carattere di domani. I piccoli che hanno imparato a meditare diventeranno adulti responsabili e in grado di affrontare con maggiore serenità le situazioni che la vita li porterà ad affrontare, lasciandosi alle spalle lo stress e le tensioni psicofisiche.