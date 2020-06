Le visite annuali al Centro del sonno dell’Ente ospedaliero cantonale sono circa 1.500 . Sono tante. Si calcola, dati alla mano, che il 20% della popolazione svizzera abbia sintomi di insonnia , mentre l’8% dichiara di assumere farmaci per conciliare il riposo notturno . Le cause del dilagare di questo disturbo non sono chiare, anche se è noto che le abitudini sbagliate possano scombussolare parecchio il ritmo del nostro organismo. Dall’eccessiva sedentarietà all’abuso di apparecchi come tv, tablet e smartphone a letto , passando per lo stress e, ultimo ma non meno importante, la cattiva alimentazione .

La privazione del sonno, è risaputo, causa spiacevoli conseguenze e incide negativamente sul benessere. Non solo con l’aumento del rischio di ipertensione, ma anche con l’alterazione delle funzioni di base del sistema immunitario. A lungo possono spuntare anche sensazioni di dolore senza nessuna causa fisica apparente. Una carenza di riposo, poi, rischia anche di aumentare il rischio di demenza senile.

Eppure seguendo poche e semplici regole nella propria quotidianità sarà possibile gettarsi alle spalle questi «incubi» e facendo spazio a sogni ristoratori e, come dice il proverbio... d’«oro».

Guarda l’animazione con i grafici, i numeri e i consigli. Il decalogo con rimedi naturali per riposare bene. Scarica anche l’infografica in formato pdf, ideale anche da salvare sul proprio smartphone per avere tutto a portata di mano, sempre pronto da consultare in qualsiasi momento. Ma non di notte, perché guardare lo schermo di un telefonino a letto è il peggior nemico del buon sonno...