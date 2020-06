Gli enormi benefici dell’attività fisica per il nostro organismo sono ormai noti a tutti. Con l’aumentare dell’età, tuttavia, si tende a praticare sempre meno movimento. Inevitabilmente ci si sente meno energici rispetto a quando si avevano 20 anni: di conseguenza si diventa più sedentari. Una trappola, quella dell’età, in cui è però importante non cadere.

Stando infatti a quanto sostiene uno studio dell’Università di Cambridge, condotto su un campione di persone tra i 40 e gli 80 anni, lo sport sarebbe ancora più utile una volta superati i 40. Secondo i ricercatori, con appena 150 minuti di movimento alla settimana, il rischio di morte per qualsiasi causa diminuirebbe considerevolmente. Un monito da tenere a mente, considerando che basta davvero poco per raggiungere questa soglia.

Il rapporto positivo tra attività fisica e longevità è stato dunque ancora una volta confermato da questo studio, apparso sul British Medical Journal. I ricercatori hanno monitorato per ben otto anni i livelli di attività fisica di 14.599 uomini e donne tra i 40 e gli 80 anni. Trascorso questo periodo, hanno iniziato a studiare la mortalità dei partecipanti, proseguendo per più di 12 anni. In totale sono deceduti 3.148 dei partecipanti. La maggior parte, 1.091, per tumore. Particolarmente incisive si sono rivelate anche le malattie cardiovascolari, che hanno causato 950 decessi.

Qui entra in gioco l’attività fisica. Associando i dati precedentemente elencati con l’abitudine di fare o meno movimento, i ricercatori hanno potuto trarre le prime conclusioni. Analizzando le energie spese in relazione al peso corporeo, gli esperti hanno notato che chi aveva iniziato a fare almeno 150 minuti di movimento a settimana vedeva ridursi considerevolmente il proprio rischio di morte. Le probabilità calavano in generale del 24%, raggiungendo il 29% per le malattie cardiovascolari e l’11% per il cancro.

Tenersi in allenamento per appena 150 minuti a settimana rappresenta una vera e propria rivoluzione, dunque, specie dopo i 40 anni. Non occorre praticare sport particolarmente intensi o duri. Un semplice movimento moderato previene, secondo la ricerca di Cambridge, il 46% dei decessi associati all’inattività fisica. Una medicina che non ha decisamente eguali. Ben vengano, quindi, anche passeggiate sostenute, gite in bicicletta, ginnastica dolce, giardinaggio e ballo: tutti hobby decisamente alla portata di tutti anche una volta raggiunta la mezza età.

