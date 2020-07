Non è necessario fare una lunga camminata in montagna o trascorrere una giornata al lago sotto il sole per risentirne a livello di salute. Quando il caldo raggiunge livelli critici e il tasso di umidità sale fino al 90%, aumentano le probabilità di andare incontro a un colpo di calore anche durante la normale quotidianità.

In questi giorni di caldo torrido è ampia la fascia di popolazione a rischio. Il colpo di calore non va tuttavia confuso con il colpo di sole. Quest’ultimo comporta un aumento della temperatura corporea a causa dell’irradiazione solare e di una protezione inadeguata, e può associarsi a scottature sulla pelle o sul capo. Il colpo di calore, invece, può manifestarsi anche al chiuso o in assenza di sole, se sono presenti alcune condizioni.

Si parla più precisamente di colpo di calore quando si verifica un aumento anomalo delle temperatura corporea e il nostro organismo non riesce a regolare gli sbalzi termici: la facoltà di dispersione è quindi minore rispetto alla produzione del calore stesso. Sebbene questo fenomeno può colpire a qualsiasi età, sono bambini e anziani i soggetti più a rischio.

Anche fattori ambientali, comportamenti e malattie pregresse incidono sulla probabilità di rimanere vittima del colpo di calore: chi svolge attività fisica intensa con una temperatura superiore ai 30 gradi, chi si sposta velocemente da climi più freddi a climi più caldi e chi soffre di patologie come diabete, obesità e insufficienza cardiaca cronica ha un rischio maggiore di essere colpito da questo disturbo.

Sono confusione mentale, crampi muscolari, nausea e vomito i sintomi più comuni. Se la temperatura sale ancora e i primi campanelli d’allarme vengono trascurati, possono insorgere anche agitazione, aggressività, cefalea e perdita di conoscenza. In caso di sospetto colpo di calore è fondamentale cercare immediatamente l’intervento di un medico e nel frattempo aiutare la persona in difficoltà per quanto possibile.

Occorre subito spostare all’ombra la vittima, togliendo gli abiti in eccesso. Se possibile, bisogna bagnare il suo corpo e fargli aria, sollevando anche le gambe. Resta comunque essenziale la prevenzione, non sottovalutando i pericoli del forte caldo estivo. Alcune facili regole da seguire sono evitare di vestirsi in modo pesante e stare per troppo tempo al sole, indossare abiti chiari, bere molto, non svolgere l’attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata, dare tempo all’organismo di adattarsi a climi caldi a cui non è abituato.

