L’attività fisica, lo sappiamo, è fondamentale per la nostra salute, anche mentale. In molti, tuttavia, faticano a praticare uno sport con regolarità, lasciandosi spaventare dalla fatica o dalla difficoltà di fare propria una nuova abitudine. Tuttavia, stando ad una ricerca dell’Iowa State University, per avere una vera impennata dell’umore è sufficiente passeggiare per appena 15 minuti al giorno per notare i primi benefici. L’importante è tenere, almeno a tratti, un ritmo più intenso. Ecco, dunque, tutti i vantaggi di questa pratica. Una vera iniezione di fiducia per i più pigri, che da oggi non avranno più alcuna scusa per continuare a rimandare.

Passeggiare è innanzitutto sinonimo di buon umore. Muoversi all’aria aperta rappresenta una vera sferzata di positività per la nostra giornata. Non ci credete? Uno studio pubblicato sull’Archives of Internal Medicine ha mostrato come i pazienti depressi che iniziavano a camminare miglioravano i loro sintomi con lo stesso ritmo di chi assumeva psicofarmaci.

Soffrite di indecisione cronica? Camminate! Uno studio pubblicato sul Frontiers in Neuroscience mostra come una bella passeggiata sia in grado di schiarirci le idee. Stimolando la nostra creatività, ci aiuta a prendere decisioni, più o meno importanti, con un atteggiamento più obiettivo.

Tra i disturbi maggiormente diffusi nella nostra società spicca l’ansia, che talvolta può portare a sviluppare veri e propri problemi di insonnia. Camminare può essere paragonato ad una vera e propria forma di meditazione. Oltre a ridurre l’ansia, libera infatti la mente ed abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Una mente più serena, unita ad un fisico inevitabilmente più stanco per merito dello sforzo fisico, si traduce in nottate di sonno ristoratore. Provare per credere!

Non solo vantaggi per la mente, ma anche per il corpo. La camminata, specie se alternata tra lenta e veloce, ha l’effetto di risvegliare – nel vero senso della parola – il nostro metabolismo. Questo e altri benefici del movimento aumenterebbero, secondo uno studio della Harvard School of Public Health, la nostra vita di ben sette anni. Un vero e proprio elisir di lunga vita alla portata di tutti.

Se non dovesse bastare, camminare è un’abitudine amica anche del nostro portafoglio. Farlo, del resto, non costa nulla. Più economico di un’iscrizione in palestra o degli attrezzi per allenarsi a casa, può essere fatta in solitaria e quando più ci fa comodo senza alcun problema.

