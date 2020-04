Tra le poche certezze di questo periodo ce n’è una che tutti noi abbiamo dovuto accettare: bisogna restare a casa. Questo, tuttavia, non deve diventare un pretesto per trascorrere le proprie giornate sdraiati sul divano, mangiando cibo spazzatura e poltrendo fino a sera. Se si vuole evitare di ingrassare, bisogna sfruttare al meglio il tempo a disposizione dentro casa, controllando la propria alimentazione e – soprattutto – mantenendosi attivi.

La quarantena per molti di noi è diventata l’occasione per testare le proprie abilità culinarie, sfornando di giorno in giorno ricette sempre nuove. Il rischio, in questi casi, è quello di cucinare troppo e di mangiare più per noia che per reale necessità. Trascorrere il tempo ai fornelli, d’altra parte, può farci bene: ci aiuta a combattere la sedentarietà e si trasforma spesso in un’attività divertente da fare in compagnia dei propri figli. Il maggior tempo a disposizione, però, deve essere sfruttato per selezionare con più criterio gli ingredienti da utilizzare, prediligendo quelli freschi e salutari. In questo periodo, inoltre, è meglio evitare alimenti fritti e grassi, lasciandosi invece ispirare da frutta e verdura di stagione.

Il miglior modo per evitare di mettere su chili è quello di programmare i diversi pasti della giornata. Ora che per molti l’attività lavorativa si è spostata dentro casa, è possibile dedicare più tempo alla colazione, che rimane il pasto più importante. Non basta un caffè al volo, la colazione deve essere ricca, soprattutto di frutta fresca, cereali e yogurt; solo in questo modo è possibile arrivare all’ora di pranzo senza essere affamati ed evitando gli spuntini. A mezzogiorno bisogna prediligere pietanze nutrienti ma sane, mentre a cena è meglio mantenersi leggeri. Per non cadere in tentazione, il consiglio è quello di nascondere merendine, snack e patatine dalla nostra portata, riponendoli nello scaffale più alto della dispensa. Come si suol dire: «Lontano dagli occhi, lontano dal cuore».

Stare a casa, infine, non significa rinunciare a fare attività fisica. Basta anche solo un’oretta al mattino o al pomeriggio di addominali, pesi e squat, per mantenere la linea e restare in forma. L’allenamento casalingo è semplice e divertente: può essere accompagnato dalla nostra musica preferita, praticato insieme alla dolce metà oppure seguendo i numerosi tutorial presenti sui canali social. O ancora, è possibile organizzarsi con gli amici per fare qualche esercizio insieme in videochat. Qualsiasi sia il modo, l’importante è non rinunciare mai a un po’ di sana ginnastica.

©CdT.ch - Riproduzione riservata