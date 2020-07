Alla base della prevenzione dei tumori cutanei c’è l’utilizzo di creme e schermi solari adeguati al proprio fototipo e al tempo di esposizione. I prodotti devono essere applicati ripetutamente e non quindi, come purtroppo fanno in molti, solo una sola volta al giorno. La crema va inoltre applicata sempre dopo aver fatto il bagno, ma comunque non va considerata come una barriera super-efficace. In altri termini, i prodotti protettivi non devono creare un falso senso di sicurezza: bisogna comunque ripararsi dal sole e non esporsi nei momenti più caldi della giornata. Ogni persona deve scegliere una crema con il fattore adeguato alla propria pelle. Il fattore di protezione SPF deve essere inversamente proporzionale al proprio fototipo: tanto più la pelle è chiara e sensibile ai raggi solari tanto maggiore deve essere l’SPF.