Ovviamente, bisogna sempre tenere presente che si tratta di informazioni di massima. Per ottenere dati precisi occorre sempre consultare le etichette dei prodotti. Il valore delle kilocalorie varia a seconda della quantità di quanto si consuma. Nello schema è presa in considerazione una porzione di riferimento e i minuti indicati rispetto al consumo di energia variano da persona a persona.

In biologia e in nutrizione la kilocaloria (simbolo kcal), è l’energia necessaria per innalzare di 1 °C la temperatura di un kg di acqua distillata a pressione di 1 atm. Questa particolare «unità di misura» è usata normalmente per indicare l’apporto energetico degli alimenti.