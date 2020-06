I raggi ultravioletti sono nemici della salute e, in particolare, della nostra pelle. Anche perché non riusciamo a percepirli come avviene per esempio con la sensazione di calore che sentiamo con i raggi infrarossi. Gli «UV», questa la loro sigla, sono dei veri e propri «killer» silenziosi e invisibili che possono provocare gravi danni alle nostre cellule: non solo un invecchiamento precoce della cute, ma anche un maggiore rischio di cancro e, ultimo ma non meno importante, l’insidia della cataratta agli occhi.