Irritazione e fastidio che si calmano solo grattandosi. Con il solo risultato di peggiorare la situazione. Sono questi i principali sintomi della «tinea cruris», più comunemente nota come «prurito del fantino». Si tratta di un’infezione superficiale provocata da un fungo e che generalmente interessa l’interno della coscia ma che può estendersi anche ad altre zone, come mani, piedi e ascelle .

Questa condizione è più frequente tra chi pratica attività sportiva e tra persone in sovrappeso, ovvero tra coloro che tendenzialmente sudano più della media. Il «prurito del fantino» infatti si sviluppa in aree umide, in principal modo (ma non solo) nel corso della stagione calda. Secondo le statistiche sull’argomento, generalmente ne sono più interessati gli uomini rispetto alle donne. Le cause possono essere svariate, a partire dalla presenza di più ghiandole pilifere per arrivare a una maggiore sudorazione, legata anche ai maggiori sforzi fisici compiuti dalle persone di sesso maschile durante le attività lavorative.