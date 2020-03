Camminare scalzi in casa? Non è solo igienico, ma fa anche bene alla salute, soprattutto perché si evita di portare in giro per l’appartamento agenti molto pericolosi. Secondo una ricerca condotta qualche anno fa dall’università dell’Arizona, sotto la suola delle nostre scarpe sono infatti presenti circa 400 batteri, tra cui anche quelli della meningite e della polmonite, potenzialmente letali per l’uomo. Uno studio dell’EPA, l’agenzia americana per la protezione dell’ambiente, mostra inoltre che, camminando all’aperto, si possano attaccare alle calzature erbicidi e sostanze nocive. Se queste ultime vengono trasportate all’interno delle mure domestiche le conseguenze per la salute, soprattutto se si convive con bimbi piccoli o animali domestici, possono essere gravi.

Camminare a piedi scalzi in casa è un’ottima strategia per chi ha problemi di circolazione. Muoversi da una stanza all’altra senza scarpe favorisce il cosiddetto ritorno venoso, ossia il movimento del sangue dagli arti periferici al cuore. Questa piacevole abitudine dovrebbe essere trasmessa anche ai più piccoli: il contatto diretto con il pavimento permette infatti di rilassarsi e migliora la stabilità delle gambe. Anche le persone dalla muscolatura fragile, come ad esempio gli anziani, trovano beneficio dalla camminata a piedi scalzi perché consente di rafforzare sia i muscoli stessi che le ossa. Per alcuni muoversi liberamente senza calzature rappresenta anche un efficace antistress, soprattutto al termine di una dura giornata di lavoro.

Sono molte, da secoli, le culture nel mondo che suggeriscono alle persone di togliersi le scarpe, come segno di buona educazione, quando si trovano in un luogo chiuso. Questo non avviene solo in Estremo Oriente, ma anche in Paesi a noi più vicini, come la Finlandia.