La parte superiore del corpo in sintonia con quella inferiore. Testa, spalle e addome allineati a fianchi, ginocchia e piedi. Questo significa avere una postura corretta e apparire anche più slanciati del normale. Dopotutto la posizione incide anche sul portamento e la conformazione ideale regala qualche centimetro in più di altezza grazie alla distensione della colonna vertebrale.

Certe posture sono favorite da abitudini sbagliate, per esempio scarsa o inadeguata attività fisica, curvature «anomale» sugli schermi degli smartphone e uso prolungato di zaini o borse troppo pesanti. Ecco allora che si creano squilibri sulle articolazioni principali, come spalle e bacino, che si riflettono sul resto del corpo.

Già alcuni semplici esercizi possono aiutare a migliorare la postura. In uno di questi le braccia vanno tese davanti al petto, con i gomiti all’altezza delle spalle. I pugni si spingono l’un con l’altro per cinque secondi, poi la braccia si aprono restando tese fino a stringere le scapole per altri cinque secondi. Effettuare dieci ripetizioni.

Un altro esercizio prevede dieci lievi flessioni sulle braccia contro il muro e un altro ancora piegamenti sulle gambe con braccia in fuori e sospensione sulla punta dei piedi in fase di massima distensione della gamba. Per bacino, pancia e glutei è utile posizionarsi carponi e tendere alternativamente il braccio e la gamba opposta (mano sinistra e piede destro, mano destra e piede sinistro) facendole rimanere parallele al pavimento. Ripetere dieci volte per braccio.