A causa del coronavirus in molte aziende italiane si sta diffondendo il fenomeno dello Smart Working. Esattamente come è successo nelle scorse settimane in Cina. Secondo Bloomberg, è in atto “il più grande esperimento di telelavoro al mondo” : un test che - se darà i suoi frutti - potrebbe cambiare le sorti del nostro modo di lavorare in futuro. E mentre il fatturato di società che offrono videoconferenze come Zoom è aumentato nel giro di pochissimo, c’è chi osserva come l’esempio cinese sia stato rapidamente imitato in Italia. Infatti, complice l’emergenza dettata dalla diffusione del coronavirus in alcune regioni del Paese, anche a livello legislativo il quadro normativo di riferimento è stato regolato dalla Presidenza del Consiglio italiana. In particolare, il decreto attuativo del 23 febbraio 2020 n. 6 – recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (è questa la sigla ufficiale che indica il Coronavirus, ndr) che causa la malattia COVID-19 – prevede “la sospensione delle attività lavorative per le imprese [...] ad esclusione di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza”.

Come hanno riportato in questi giorni diversi quotidiani, sono tante le aziende italiane e internazionali con sede in Lombardia, che hanno chiesto ai loro dipendenti di limitare le trasferte di lavoro e lavorare in Smart Working, utilizzando gli strumenti di collaborazione a loro disposizione e fra queste ci sono: A2A, Ibm, Intesa San Paolo , Pirelli, Salini Impregilo, PwC, KPMG, Luxottica, Enel, Eni, Saipem, Snam , Vodafone. Un provvedimento del genere è dunque ipotizzabile anche in Ticino, qualora la situazione sanitaria si aggravasse a causa del diffondersi del virus arrivato dalla Cina. Ma come funziona realmente? E quali sono le procedure tecnologiche indispensabile per attuare un provvedimento di questo genere?

Ne abbiamo parlato con Massimiliano Falcinelli, Information System Manager presso l’European Medicines Agency, dove è responsabile della strategia di approvvigionamento di tutte le tecnologie e relativi servizi tecnologici in uso all’Agenzia Europea per i Medicinali.

A lui abbiamo chiesto come funziona e cosa è opportuno prevedere per attivare lo Smart Working in velocità e sicurezza.