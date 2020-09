Circa 6.200 nuovi casi diagnosticati e 1.400 decessi all’anno: sono queste le cifre del cancro al seno in Svizzera, contenute nell’ultimo rapporto della Lega Svizzera contro il cancro sulla base dei numeri forniti dal NICER (Istituto nazionale di epidemiologia e registrazione del cancro). Il tumore al seno è quello con la maggiore incidenza sulla popolazione femminile: quasi un caso su tre tra quelli di cancro diagnosticati in Svizzera (31,9%). Ed è responsabile del 18,1% dei decessi per tumore tra le donne. Si tratta dunque del nemico numero uno per le donne, contro il quale la ricerca ha compiuto passi in avanti importanti nel corso degli anni.