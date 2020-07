Una maggiore sensazione di benessere , meno ansia e un consolidamento delle difese immunitarie . Sono questi i benefici che derivano dalla pratica di sport all’aria aperta, un’attività che fa bene al corpo e alla mente, come confermato da un’indagine inglese pubblicata sulla rivista «Environmental Science and Technology».

Mettendo a confronto una decina di studi dedicati al tema, è stato evidenziato come fare movimento al parco o in altre aree esterne porti con sé una produzione maggiore di endorfine, facendoci sentire più felici e senza pensieri. La stessa luce naturale, inoltre, contribuisce a ridurre lo stress e a diminuire la sensazione di stanchezza. E non solo: la possibilità di correre in un bosco in autunno o di fare una pedalata su una pista ciclabile con vista mare fa aumentare il livello di serotonina, contribuendo ad una stimolazione sensoriale positiva. Respirare aria fresca, sentire il calore del sole sulla pelle e lasciare vagare lo sguardo in uno spazio vitale stimola la creatività, attenua le tensioni e permette di riappropriarsi del rapporto con la natura.