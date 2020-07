Uno stile di vita sedentario, si sa, è nemico della nostra salute. Non a caso i medici consigliano di svolgere regolarmente sport, per mantenere il fisico tonico e rafforzare l’organismo in generale. A confermare questa tesi ci hanno pensato anche i ricercatori dell’Anderson Cancer Center dell’Università del Texas. In un paper, infatti, hanno analizzato – a distanza di cinque anni - i dati clinici di circa 8mila persone che indossavano un accelerometro. I risultati mostrano una forte correlazione tra lo stare troppo seduti e l’insorgere del cancro. Le probabilità, di fatto, aumentavano dell’82%.

Comprendere nel dettaglio come si è svolta la ricerca ci aiuta a renderci conto della sua importanza. Lo studio longitudinale dell’Anderson Cancer Center, denominato Regards, ha innanzitutto analizzato per una settimana le abitudini di movimento dei partecipanti. Allo stesso tempo i ricercatori si sono assicurati che ciascuno di loro non avesse alcuna patologia. Cinque anni dopo quest’ultimo controllo clinico è stato ripetuto. Il risultato? Chi seguiva uno stile di vita sedentario aveva un rischio di morire di cancro maggiore dell’82% rispetto a chi aveva una routine più attiva.

Già da anni la comunità medica internazionale concorda sul fatto che quasi la metà dei tumori siano prevenibili, specie se si seguono stili di vita adeguati. Un’alimentazione sana, affiancata da una regolare attività fisica, può fare davvero molto in questo senso. La ricerca dell’Università del Texas permette finalmente di quantificare questi benefici. Ogni 30 minuti di attività fisica leggera – che corrisponde ad esempio ad una passeggiata – le probabilità di ammalarsi scendono dell’8%. Se l’intensità dello sforzo è moderata, il rischio cala addirittura del 31%.

Il valore terapeutico del movimento è talmente importante che molti medici inseriscono l’attività fisica nelle cure cliniche, quasi fosse un farmaco. Inoltre, non serve affatto esagerare con la fatica e lo sforzo. Uno studio dell’Università di San Paolo in Brasile, pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine, conferma che se tutti si muovessero appena un po’ tutti i giorni, ogni anno si potrebbero salvare centinaia di migliaia di vittime nel mondo.

Stare troppo seduti, dunque, è nocivo per il nostro organismo. Il rischio, oltre che per il tumore, è quello di sviluppare una serie di malattie croniche: da quelle cardiovascolari fino al diabete. Passeggiando riduciamo i livelli di colesterolo e trigliceridi. Allo stesso tempo teniamo sotto controllo la presenza di zuccheri all’interno del sangue. L’esercizio allontana, infine, il pericolo di mal di schiena e altri disturbi scheletrici.

