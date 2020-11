La dislessia consiste nella difficoltà ad imparare a leggere, scrivere e fare calcoli, un problema che in ogni caso non ha nulla a che vedere con l’intelligenza del bambino. Si tratta di un disturbo che ha diversi livelli di complessità e che può essere diagnosticato anche in età adulta. È bene puntualizzare che la dislessia, così come tutti i DSA, non è una malattia, ma una modalità specifica di funzionamento di alcuni «passaggi» neurali. In questo caso di quelli necessari a decifrare lettere e numeri scritti.