Secondo Mark Twain, quando si tratta di parlare in pubblico le persone si dividono in due categorie, gli ansiosi e quelli che mentono. Per molti impostare un discorso di fronte a un’ampia platea è fonte di stress e ansia, che si manifesta in salivazione azzerata, frequenza cardiaca accelerata e mani sudate. Si tratta della glassofobia – si chiama proprio così la paura di parlare in pubblico –, una sensazione di disagio che riguarda, per prima cosa, un’insoddisfazione per la propria voce, che molti considerano troppo bassa o indecisa. A questo si aggiungono la sensazione di smarrimento e la percezione di intervallare le parole con quei suoni che, involontariamente, si compiono mentre si parla. La paura è inoltre legata al timore di essere criticati dagli altri, di mostrarsi fragili e vulnerabili.