Iniziare la giornata col piede giusto è fondamentale per mantenere il buon umore, avere relazioni piacevoli - a casa e sul lavoro - ed essere produttivi nel fare quello che ci piace. Spesso, tuttavia, alzarsi dal letto sembra davvero un’impresa. C’è chi arriva ad impostare anche cinque sveglie, ma finisce comunque per toglierle tutte e restare a dormire. Fortunatamente esistono una serie di consigli, di natura medica e psicologica, che possono davvero fare la differenza. Ecco, dunque, i suggerimenti da seguire per svegliarsi pieni di energia e guardare con ottimismo alla giornata.

La prima regola riguarda proprio chi mette tante sveglie e usa la funzione “postponi”, presente su molti cellulari, per poter riposare ancora pochi minuti. Come spiega la dottoressa Namni Goel dell’Università della Pennsylvania, quello che serve al nostro corpo è una routine consolidata. Chi va a dormire e si alza sempre alla stessa ora, infatti, finisce per sviluppare un solido ritmo circadiano (sonno-veglia). Quei cinque minuti in più di riposo, al contrario, non assicurano alcun vantaggio al nostro organismo.

Idratarsi è il secondo comandamento da rispettare. Bevendo due bicchieri d’acqua appena svegli reintegriamo i liquidi persi durante la notte e avviamo il metabolismo in maniera corretta. Il dottor Alex Dimitriu, fondatore del Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine, suggerisce di preferire proprio l’acqua ad una tazza di caffè, anche in caso di stanchezza durante il giorno.

Fare esercizio fisico al mattino è un’altra pratica essenziale per alzarsi bene, principalmente perché stimola il rilascio di endorfine – sinonimo di benessere – e permette di sudare. Un rimedio perfetto contro lo stress: esattamente come la meditazione, che aiuta a calmare ansie e timori che caratterizzano le prime ore di veglia.

Per dare una bella spinta al nostro corpo, la dottoressa Goel suggerisce, poi, di uscire alla luce del sole. In questo modo l’organismo capirà che un’altra giornata è iniziata. Ottima anche la musica, specie se particolarmente energica. Un rimedio anche contro la stanchezza post-pranzo.

Nonostante lo si senta dire ovunque, non sempre riusciamo a fare una colazione adeguata. Si tratta tuttavia del pasto più importante della giornata, perché il nostro metabolismo funziona molto meglio al mattino. Ecco che gli esperti consigliano di concentrare qui il consumo di proteine e carboidrati sani, come frutta e cereali integrali. Un ultimo consiglio, che può sembrare scontato ma non lo è affatto, è quello di pianificare la propria giornata già dalla sera prima. Come sostiene Ellen Goodwin, esperta di produttività, avere già pronti i vestiti o una piccola tabella di marcia per le ore successive è utilissimo. Ci libera, infatti, dallo stress di tante piccole decisioni, preparandoci a farne altre molto più importanti.

