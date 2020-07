La sensazione di dovere rilasciare una flatulenza è comune a tutti gli esseri umani: in condizioni non patologiche, si stima che il numero medio di peti giornalieri dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 (dato riportato qualche anno fa dalla rivista «Healthy and Natural World»). In molti casi, come per esempio quando ci si trova in pubblico, non c’è però la possibilità di rilasciare l’aria intestinale in eccesso, in quanto il gesto rappresenta una delle forme più elevate di maleducazione nella cultura occidentale. In queste circostanze viene quindi naturale trattenersi, sperando che la spiacevole sensazione passi al più presto. Quello che non tutti sanno è che, a lungo andare, questo comportamento può portare a spiacevoli conseguenze per la salute.