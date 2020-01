I trattamenti possono avvenire sia per via interna, bevendo cioè le acque, che per via esterna. In questo secondo caso si parla di bagni, irrigazioni nasali, inalazioni, docce nasali e antroterapia (cioè la permanenza in un ambiente caratterizzato da un microclima particolare). Assumendo per via orale le acque ferruginose si possono compensare anemie per mancanza di ferro e ottenere benefici per il midollo osseo; le acque carboniche stimolano invece il microcircolo, favoriscono lo smaltimento delle tossine e contrastano problemi circolatori e ipertensione. Le acque salso-bromo-iodiche, di origine marina, stimolano il sistema immunitario, hanno effetti antisettici e aumentano l’attività tiroidea; le acqua sulfuree, conosciute dai più per il loro classico odore di «uovo marcio», sono utili contro i reumatismi e le patologie legate all’artrite; svolgono una funzione antidolorifica e alleviano il reflusso acido e i dolori mestruali. Certamente alle terme si può andare anche in assenza di patologie e acciacchi: la sensazione di benessere psichico e relax è per molti impagabile.