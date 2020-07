Seguire una routine sana aiuta a vivere più a lungo. Iniziando a fare proprie una serie di abitudini corrette, inoltre, è possibile allontanare il rischio di essere colpiti da malattie croniche e dal cancro, anche dopo i 50 anni. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal sostiene che con comportamenti di questo tipo si possa allungare anche di 10 anni la propria vita in buona salute. Un incentivo davvero importante, per mettere finalmente in atto dei cambiamenti virtuosi. Ecco quelli consigliati per chi ha già spento la cinquantesima candelina.

Le regole da adottare per vivere più a lungo sono principalmente quattro. È importante, innanzitutto, seguire una dieta sana, a cui si aggiunge la necessità di praticare regolare esercizio fisico e di monitorare il peso corporeo. Allo stesso tempo va limitato il consumo di alcol ed eliminato completamente il vizio del fumo. In cambio sarebbe possibile assicurarsi dai 7 ai 10 anni di vita in più, liberi da malattie debilitanti come diabete di tipo 2, cancro e disturbi cardiovascolari: tutti vantaggi per nulla trascurabili.

In realtà, il fatto che i comportamenti corretti allunghino l’aspettativa di vita non è una novità. Quantificare questi benefici in termini di anni in salute in più, tuttavia, rappresenta una vera e propria rivoluzione. Per farlo, un gruppo di ricercatori dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health ha analizzato le abitudini di ben 73.196 donne e 38.366 uomini, relativi a studi epidemiologici precedenti. La storia clinica dei pazienti è stata monitorata per ben 20 anni ed è stata presa in considerazione anche l’influenza di fattori come età, etnia e storia medica personale.

I risultati si sono mostrati fin da subito significativi. Ad esempio, nelle donne che a 50 anni non seguivano le buone abitudini citate, l’aspettativa di vita libera da patologie era di 23,7 anni. Per quelle che osservavano quattro o cinque regole salutari, invece, saliva fino a 34,4 anni. Per gli uomini, invece, le stime erano rispettivamente di 31,1 e 23,5 anni aggiuntivi. Coloro che fumavano 15 o più sigarette al giorno, oppure avevano già problemi di obesità, avevano già raggiunto il 75% dei propri anni sani.

La diffusione di abitudini salutari a 360 gradi, dall’alimentazione al movimento, fino ad arrivare al monitoraggio del peso, rappresentano un vantaggio per tutti. Una popolazione affetta da meno malattie croniche, infatti, si traduce in un risparmio enorme per il sistema sanitario. Tutti fondi che sarebbe possibile investire proprio nella creazione di campagne a favore di una vita sana e virtuosa per l’organismo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata