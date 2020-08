La casa è il luogo in cui ciascuno di noi si rilassa dopo una lunga giornata di lavoro. Anche se in estate, nel caso in cui se ne abbia la possibilità, si tende a sfruttare maggiormente lo spazio all’aperto, durante la stagione calda non bisogna dimenticare l’importanza del comfort domestico. È poi fondamentale adeguare la propria abitazione anche in vista del periodo autunnale e invernale, quando aumenterà il tempo trascorso tra le quattro mura.

In un angolo relax che si rispetti un accessorio imprescindibile è senza dubbio il tavolino. Si tratta di un mobile versatile: lo si può infatti utilizzare per appoggiarsi durante la colazione o, più semplicemente, come piano funzionale quando si guarda la televisione o si legge un buon libro, ovviamente dopo essersi accomodati su una confortevole poltrona.

A seconda dello stile dell’abitazione vanno scelti colori differenti: in un ambiente moderno si adattano bene accessori dalle tonalità vivaci, mentre nelle case rustiche e più tradizionali devono trovare spazio soluzioni bianche o grigie o, in generale, dalle colorazioni tenui. Accanto alla poltrona non bisogna dimenticarsi dei cuscini, anche variopinti, in grado di donare un pizzico di allegria.

Un altro aspetto essenziale è quello dell’illuminazione. Il consiglio è di puntare su toni non troppo forti utilizzando eventualmente una lampada da terra più intensa per le attività che richiedono concentrazione, come la lettura o la scrittura.

In ogni caso, in un angolo dedicato al comfort la filosofia deve essere all’insegna del «less is more». Ciò significa che non bisogna sovraccaricare troppo questo spazio, in quanto è importante potersi muovere in libertà senza il rischio di sbattere contro oggetti inutili.

Chi ama le essenze, invece, non può dimenticare di inserire nell’angolo relax candele profumate o bruciatori di incenso. Soprattutto quando le temperature si abbasseranno non ci sarà nulla di meglio che accenderli dopo essere tornati dal lavoro, creando un’atmosfera all’insegna della tranquillità e dell’armonia. Menzione speciale, infine, per il potere terapeutico delle piante, che non possono mancare in un ambiente rilassante: tra quelle consigliate c’è il classico ficus, ma anche un bonsai o le erbe aromatiche, i cui profumi sono in grado di stimolare i cinque sensi.

