Ecco otto idee per trasformare il proprio appartamento di piccole dimensioni in una abitazione che sembra più grande. Dai colori giusti (puntare su quelli chiari e, meglio ancora, sul bianco) all’installazione di specchi, vetrate e lampade. Insomma, tutti gli stratagemmi per sfruttare al meglio lo spazio e dare a ogni metro quadrato la funzione che si merita. Un’infografica da scaricare in pdf anche sul proprio smartphone (per avere tutto sempre a portata di mano) e un’animazione che mostra i passaggi punto per punto... con i sette errori da evitare assolutamente.