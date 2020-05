Trasformare i momenti difficili in opportunità. Quante volte, nelle ultime settimane, abbiamo ascoltato questa frase. Per quanto sia abusata, è una verità fattuale: la quarantena obbligatoria da Covid-19 ha spinto l’industria culturale a ripensare i metodi di fruizione. Non per nulla le direzioni dei musei, delle pinacoteche, di siti archeologici e di edifici pubblici di tutto il mondo sono state le prime a ideare tour e mostre virtuali.