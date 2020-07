Fantasia, creatività e un pizzico di manualità: con questi pochi ingredienti si possono ottenere risultati sorprendenti quando si vuole dare una «rinfrescata» al look della propria abitazione. Non servono per forza investimenti importanti per rinnovare gli ambienti di casa: l’effetto desiderato è a portata di mano con poche e ben studiate mosse, garantendo anche una buona dose di divertimento agli appassionati di fai da te.

Si può iniziare dai mobili: spesso basta ridisegnare gli spazi, spostando un divano o una libreria, per cambiare aspetto a una stanza. Chi si destreggia bene con colori e pennello può scegliere di ridipingere qualche arredo: un tocco di bianco, ad esempio, aiuta ad aumentare luminosità e modernità degli ambienti. Utili possono rivelarsi anche vecchi arredi lasciati per anni sotto la polvere in soffitta. Un mobiletto vintage può trovare nuova vita se rivestito di pittura in ardesia, oppure la poltrona della nonna si può utilizzare rivestendola di tessuto colorato, o ancora si possono sostituire le fodere di cuscini dimenticati da tempo nell’armadio: non c’è limite al recupero creativo, se non quello della fantasia. Serve però anche il «coraggio» di sbarazzarsi degli oggetti divenuti superflui o di bassa qualità.

Tra gli elementi chiave nel rimodernare la casa ci sono senza dubbio le pareti. Il colore ha un ruolo fondamentale nel donare un impatto visivo nuovo agli interni. Si possono ritinteggiare i muri cambiando colore solo ad alcuni angoli, oppure optando per tecniche particolari come il tamponato o lo spatolato, capaci di regalare personalità. L’estate è la stagione perfetta per eseguire questi interventi. Anche quadri e stampe creative vengono in soccorso a chi vuole svecchiare il look delle stanze. Restando in tema di pareti, anche installare delle semplici mensole permette di creare degli effetti insospettabili, aumentando anche la funzionalità dell’ambiente. Allo stesso scopo, con una spesa limitata si possono acquistare scaffalature in stile industrial, dall’animo contemporaneo e di grande tendenza.

Non si può infine dimenticare il ruolo giocato dall’illuminazione. Passare da lampade a luce calda a quelle a luce fredda (o il contrario), modificare l’intensità delle lampadine, installare moderni led capaci di usare la luce come decoro: sono tutti metodi validi per regalarsi una ventata di novità senza troppi sforzi.

